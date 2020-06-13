«Зенит» в закрытом режиме провел контрольный матч с «Уфой». Товарищеская игра прошла на базе петербургской команды в Удельном парке и закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба.

В воскресенье, 14 июня, «Зениту» будет предоставлен выходной, после чего 19 июня коллектив вылетит в Москву, где 20-го проведёт первую встречу после возобновления сезона РПЛ с ЦСКА.

Напомним, что дважды в этом сезоне «Зенит» не смог обыграть «Уфу», проиграв в гостях 0:1 и дома сыграл вничью 0:0.

Напомним ранее «Зенит» обыграл в товарищеском матче «Оренбург» со счетом 5:2. Хет-трик удался Малкому.