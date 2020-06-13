Российский форвард Федор Смолов сыграл в матче 28-го тура Примеры, в котором «Сельта» встречалась с «Вильярреалом». Это был первым матч после возобновления испанского чемпионата. «Вильярреал» победил со счетом 1:0.

Смолов появился на замену на 81-й минуте, став четвертой заменой главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии. Смолов заменил нападающего Яго Аспаса, который является лучшим бомбардиром «Сельты». После выхода на замену Смолов, проведя на поле около 10 минут, не нанес ни одного удара по воротам.

«Сельта» имеет 26 очков после 28 матчей, занимая семнадцатую строчку в таблице. «Вильярреал» набрал 41 очков и поднялся на восьмое место в Примере.