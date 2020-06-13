Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру», — заявила Смольникова в программе «Нефутбольные истории».

По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится. Смольниковой намного спокойнее, чем пять лет назад, поскольку вместе с мужем грамотно инвестировала заработанные деньги.

Ранее сообщалось, что Смольников может подписать новый контракт с клубом. Сине-бело-голубые предложили футболисту соглашение по схеме «1+1».