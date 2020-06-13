Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что защитник Никита Нестеров покинет клуб по семейным обстоятельствам.

По словам президента, с Нестеровым была договоренность в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Условия были согласованы по всем требованиям Нестерова.

«Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарить его за три года в ЦСКА и пожелать удачи», – приводит слова Есмантовича «Радио Маяк».

В минувшем сезоне КХЛ 27-летний хоккеист, выступавший с 2017 года за ЦСКА, набрал 23 (7+16) очка при полезности «плюс семь» в 53 матчах регулярного чемпионата.