Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся во Францию спустя три месяца после остановки сезона. По информации Goal, из-за пандемии коронавируса 28-летний футболист улетел домой в Бразилию, проведя все это время на родине.

За это время французский клуб был признан чемпионом по итогам завершившегося досрочно чемпионата Франции. Но»ПСЖ» предстоит продолжить сезон, поскольку команде предстоит подготовка к финалам двух внутренних кубков и четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов.

Парижский клуб должен возобновить тренировки 22 июня.