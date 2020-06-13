Бразильский защитник Тьяго Силва и уругвайский нападающий Эдинсон Кавани покинут ПСЖ по окончании сезона. Об этом рассказал спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью.

Функционер отметил, что рассчитывает на этих игроков на матчи Лиги чемпионов в августе, однако контракты с футболистами истекают в июне 2020 года.

«Это правда, Кавани и Силва покинут «ПСЖ» по окончании сезона», — отметил Леонардо.

Соглашения Силвы и Кавани с французским клубом истекают в июне 2020 года.

Кавани забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Силва играл за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне Силва сыграл в тридцати матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.