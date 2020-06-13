Боец смешанного стиля Александр Шлеменко нашел труп неизвестного в реке Иртыш во время купания с сыном. О своей «находке» Шлеменко рассказал в инстаграме.

По его словам, он обнаружил тело утопленника в 15 метрах от берега и самостоятельно вытащил его на сушу. Оказывать помощь ему уже не нужно было, поскольку утонул мужчина давно.

«Оказывать помощь было бессмысленно, потому что плавает он как минимум сутки, судя по тому, как выглядит. Вызвал полицию, жду, пока приедет наряд, чтобы забрали тело, опознали и так далее», — отметил Шлеменко.

Боец призвал быть осторожным на воде, трезво оценивать свои силы, потому что кто-то может ждать дома.

Шлеменко – экс-чемпион Bellator в среднем весе и хочет построить карьеру в UFC.