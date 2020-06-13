В игре 31-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» встречалась с мёнхенгладбахской «Боруссией». Матч проходил в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и закончилась со счётом 2:1 в пользу чемпионов Германии.

Счет открыл форвард «Баварии» Джошуа Зиркзе, забив на 26-й минуте. До перерыва счёт сравнял французский защитник Бенжамен Павар (автогол). Победу «Баварии» принёс гол полузащитника сборной Германии Леона Горецки на 86-й минуте.

Таким образом, «Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге (шестую победу подряд после возобновления турнира). Серия без поражение немецкой команды достигла 17 матчей (16 побед, одна ничья).

«Бавария» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу немецкого чемпионата. «Боруссия» с 56 очками занимает второе место.