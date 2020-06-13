«Краснодар» и «Сочи» сыграли контрольный матч в Краснодаре. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась крупной победой «Сочи» со счетом 4:1.

Голы за «Сочи» забивали Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Кирилл Заика и Александр Кокорин, реализовавший пенальти.

За «Краснодар» отличился точным ударом Вандерсона Масиэла, который как и Кокорин забил с одиннадцатиметровой отметки.

«Сочи» 19 июня в первой игре после возобновления РПЛ дома сыграет «Ростов». «Краснодар» 21 июня проведет матч против «Динамо».