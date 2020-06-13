Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил новый пост в сторис инстаграма, пофилософствовав о любви.

«Каждый может любить, когда все хорошо. И только единицы, несмотря ни на что…» — написал Глушаков.

Глушаков перебрался в «Ахмат» из «Спартака» на правах свободного агента. В составе московского клуба он завоевал звание чемпиона России и победил в Суперкубке страны. В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей в РПЛ и Кубке России и забил четыре гола.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о своем возвращении в московский «Спартак». Футболист выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.