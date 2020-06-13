Японская фигуристка Кихира объединилась с канадским тренером Орсером, Федор Смолов сыграл за «Сельту» первый матч после пандемии.

Кихира объявила о сотрудничестве с тренером Медведевой

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что её тренерский штаб пополнит канадский специалист Брайан Орсер, который работает с россиянкой Евгенией Медведевой. Кихира планирует в июле отправиться в Торонто после снятия ограничений из-за пандемией. Основным тренером японской фигуристки остается Миэ Хамада.

Смолов сыграл десять минут за «Сельту»

Российский форвард Федор Смолов сыграл в матче 28-го тура Примеры, в котором «Сельта» встречалась с «Вильярреалом». Это был первым матч после возобновления испанского чемпионата. «Вильярреал» победил со счетом 1:0. Смолов появился на замену на 81-й минуте, став четвертой заменой главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии. Смолов заменил нападающего Яго Аспаса, который является лучшим бомбардиром «Сельты». После выхода на замену Смолов, проведя на поле около 10 минут, не нанес ни одного удара по воротам.

«Зенит» обыграл «Уфу», Дзюба забил

«Зенит» в закрытом режиме провел контрольный матч с «Уфой». Товарищеская игра прошла на базе петербургской команды в Удельном парке и закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба.

Нестеров перейдет из ЦСКА в НХЛ по семейным обстоятельствам

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что защитник Никита Нестеров покинет клуб по семейным обстоятельствам. По словам президента, с Нестеровым была договоренность в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Условия были согласованы по всем требованиям Нестерова. «Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарить его за три года в ЦСКА и пожелать удачи», – сказал Есмантович.