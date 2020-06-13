Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в основном составе на матч с «Мальоркой». Игра проходит на поле «Мальорки» в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги.

Помимо Месси в стартовом составе «Барсы» Гризманн, Брайтвайт, Видаль, Бускетс, де Йонг, Араухо, Альба, Роберто, Пике, тер Штеген. Уругвайский нападающий Луис Суарес остался в запасе, восстановившись после длительной травмы колена.

Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси продемонстрировал высочайший скилл во время тренировки каталонского клуба. Месси, несмотря на длительный перерыв, вызванный пандемией коронавируса, не утратил своего мастерства.