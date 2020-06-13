Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий в этом сезоне на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может вернуться в АПЛ и перейти в «Манчестер Сити».

Как отмечает Le10Sport, в услугах 28-летнего игрока лично заинтересован «Манчестер Сити» рулевой английской команды Хосеп Гвардиола.

Отметим, что Коутиньо уже играл в чемпионате Англии, выступая с 2013-го по 2018-й год за «Ливерпуль».

Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 56 миллионов евро.