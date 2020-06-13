В Неаполе состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер». Встреча завершилась вничью 1:1.

Первым отличился полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Уже на второй минуте он закрутил с углового прямо в ворота.Хозяева отыгрались еще до перерыва — счёт сравнял бельгиец Дрис Мертенс с передачи итальянца Лоренцо Инсинье.

Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии, который состоялся в феврале на «Сан-Сиро» победу праздновал«Наполи» со счетом 1:0.

Таким образом, «Наполи» сыграет в финале турнира с туринским «Ювентусом». Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» 17 июня 22:00 по московскому времени.