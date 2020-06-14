В матче 28-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» дома потерпела крупное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4.

В составе гостей по мячу забили Артуро Видаль с передачи Жорди Альбы на 2-й минуте, Мартин Брэйтуэйт с передачи Лионеля Месси на 37-й минуте, Жорди Альба с передачи Месси на 79-й минуте и Месси с передачи Луиса Суареса на 93-й минуте встречи.

После 28 туров команда Кике Сетьена идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 61 очко. Подопечные Висенте Морено располагаются на 18-й строчке с 25 баллами.

Следующий матч сине-гранатовые проведут 16 июня дома против «Леганеса», «Мальорка» в этот же день на выезде встретится с «Вильярреалом».