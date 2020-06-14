В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 172 состоялся поединок между американками Джессикой Ай и Синтией Кальвильо. Победу единогласным решением судей одержала Кальвильо.

Бой прошел все пять раундов, Кальвильо присудили победу со счетом 49:46, 49:46, 48:47.

После этой победы на счету Кальвильо девять побед, одна ничья и одно поражение. Ай проиграла восьмой поединок из 23.

В со-главном бое турнира встретились американец Карл Роберсон и итальянец Марвина Веттори. Победу одержал Веттори, который на последней минуте первого раунда применил удушающий прием.

Веттори одержал уже 15 побед при четырех поражениях, еще один поединок завершился вничью. Роберсон проиграл второй бой из 11.

Кроме того, в основном карде представительница Казахстана Мария Агапова победила Ханну Сайферс удушающим приемом.