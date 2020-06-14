Национальная хоккейная лига организовала NHL Fan Choice — премию со смешными номинациями.

Победу в категории «лучшие дружбаны» одержали нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, которые набрали 35,4% голосов по итогам голосования.

На второй строчке оказались хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Ти Джей Оши, за который проголосовал 31% болельщиков. На третьей строчке — Андрей Свечников и Дуги Хэмилтон из «Каролина Харрикейнз» (26,4%), на четвертой — Колин Уайт и Тома Шабо из «Оттавы Сенаторз» (7,2%).

Ранее российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина включили в топ-5 лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги за последние десять лет по версии портала Hockey Writers.