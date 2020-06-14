Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин может занять руководящий пост в спортивном отделе сине-бело-голубых.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность. Отмечается, в перспективе Аршавин рассматривается как кандидат на замену спортдиректору «Зенита» Хавьеру Рибальте, чей контракт рассчитан до июля 2021 года.

Напомним, Аршавин защищал цвета «Зенита» в период с 2000 по 2008 год и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе петербуржцев. Затем он выступал за лондонский «Арсенал» до 2013 года, после чего вернулся в «Зенит».

С 2002 по 2012 год Аршавин входил в состав сборной России и стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы-2008.