Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту, рассказал об отношениях с Анатолием Тимощуком.

По словам Кокорина, у него со всеми, с кем он играл в команде, сохранились хорошие отношения. Кокорин отметил, Тимощук тренировал, когда нападающий был в «Зените», и они на связи.

«Даже если я ухожу в другой клуб, мы с ним часто шутим, у нас есть истории всякие. Подкалываем друг друга. Он мне кубок Лиги чемпионов присылает каждую минуту. Уже достал реально», — сказал Кокорин, слова которого приводит YouTube-канал Александра Алиева «Кент».

Напомним, «Краснодар» и «Сочи» сыграли контрольный матч в Краснодаре. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась крупной победой «Сочи» со счетом 4:1.