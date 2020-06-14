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  • 09:27,  14 июня 2020
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Футбол
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Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»

Тьяго Силва может перейти в &#171;Эвертон&#187;
Тьяго Силва забивает гол. Фото: официальный сайт ФИФА

Бразильский защитник французского «Пари Сен Жермен» Тьяго Силва может стать футболистом английского «Эвертона».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, решающим фактором в переговорах может стать тот факт, что главным тренером «Эвертона» является Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в «Милане» и «ПСЖ».

Отметим, накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что бразилец, а также уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, покинет команду в конце сезона.

Силва играл за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне Силва сыграл в тридцати матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение бразильского защитника с парижанами истекает в июне 2020 года.

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