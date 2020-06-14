Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»

Бразильский защитник французского «Пари Сен Жермен» Тьяго Силва может стать футболистом английского «Эвертона».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, решающим фактором в переговорах может стать тот факт, что главным тренером «Эвертона» является Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в «Милане» и «ПСЖ».

Отметим, накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что бразилец, а также уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, покинет команду в конце сезона.