Канадский хореограф Ше-Линн Бурн в своем Instagram опубликовала новое видео, на котором она показала фрагмент программы, предназначавшейся для погибшего фигуриста Дениса Тена.

«С днем рождения моего дорогого друга Дениса. Это программа, которую миру так и не довелось увидеть. Я скучаю по тебе», — написала Бурн в Instagram.

Напомним, Бурн также сотрудничает с российской фигуристкой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Напомним, Денис Тен погиб летом 2018 года в Алма-Ате, он пытался защитить свою машину от грабителей и получил ножевое ранение в бедро, которое вызвало сильное кровотечение. Спустя какое-то время Тен скончался в больнице.

В конце 2020 года в Алма-Ате планируется открытие академии фигурного катания имени Дениса Тена.