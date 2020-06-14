За последние сутки в России было зафиксировано 8 835 новых случаев заражения коронавирусом в разных регионах страны.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, общее число заболевших коронавирусом в России на данный момент составляет 528 964 человек, из них 280 050 выздоровело, еще 6 948 человек не смогли победить болезнь и скончались.

Отметим, 1477 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Москве, еще 256 случая диагностировано в Санкт-Петербурге.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на утро 13 июня зафиксировано 7 789 024 случая заражения коронавирусом по всему миру. На первом месте по-прежнему располагаются США, в которых уже известно о 2 074 526 случаях заболевания коронавирусом. На втором месте идет Бразилия, там зафиксировано уже 850 тысяч случаев, а также регистрируется большой дневной прирост. Россия пока располагается на третьем месте, на четвертое вырвалась Индия с 320 тысячами случаев.