Петербургский «Зенит» не планирует вести переговоры о продлении контрактов с футболистами до окончания нынешнего сезона.

Об этом сообщает Bobsoccer. По информации источника, «Зенит» официально пока не предлагал новый контракт ни Кокорину, ни другим футболистам с истекающими сроками контрактов, однако может сделать это в течение месяца. Отмечается, с высокой долей вероятности можно утверждать, что в клубе продолжат выступать Артем Дзюба, Михаил Кержаков и Юрий Жирков. Кроме того, с «Порту» будет обсуждаться продление аренды Йордана Осорио.

Известно, что во время летнего трансферного окна «Зенит» постарается укрепить три позиции – нападающего, атакующего полузащитника и крайнего защитника.

Также источник утверждает, что сообщения о новом предложении Игорю Смольникову, контактах Далера Кузяева с московскими клубами и интересе «Зенита» к игроку «Ривер Плейт» Рафаэлю Борре не соответствуют действительности.