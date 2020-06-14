Российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный двойной аксель на тренировке вместе с тренерами Евгением Плющенко и Дмитрием Михайловым.

Видео с выполненным элементом опубликовал Плющенко в своем Instagram.

«Разные поколения. Тренеры и спортсмены», – написал Плющенко под видео.

Отметим, группа Евгения Плющенко в составе Александры Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артема Ковалева находится на сборах в Кисловодске.

Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер. Также он рассказал о тренировочном процессе на сборе с группой в Кисловодске.

Напомним, Александра Трусова уже показывала владение четырьмя четверными прыжками — сальховом, тулупом, лутцем и флипом.