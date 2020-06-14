Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович не будет продлевать соглашение с клубом и продолжит карьеру на родине.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, Ибрагимович испортил отношения с менеджментом «Милана» после того, как раскритиковал гендиректора клуба Ивана Газидиса за неграмотное управление. Отмечается, самым вероятным местом продолжения карьеры Ибрагимовича называют шведский «Хаммарбю», в котором футболист недавно купил долю и стал его совладельцем. Недавно Ибрагимович вернулся на родину и тренировался именно с «Хаммарбю».

В данный момент швед лечится от травмы икроножной мышцы, он должен вернуться в строй к матчу чемпионата страны против «Лечче» 22 июня.

Напомним, Златан Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в январе 2020 года. В десяти встречах, которые он провел с того момента, нападающий забил четыре гола.