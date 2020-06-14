Бывшая четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова и ее муж Михал Новара стали родителями.

14 июня словацкая чемпионка итогового турнира 2016 года родила сына, которого назвали Якуб.

«Наш мир никогда не будет прежним снова. 14 июня 2020 года мы поприветствовали нашего драгоценного сына Якуба Новару», — написала Цибулкова под фото в своем Instagram.

Ранее Цибулкова объявила о завершении карьеры. Словачка объявила о своем решении одновременно с выходом своей книги мемуаров — Tenis je moj zivot («Теннис – моя жизнь»).

Напомним, Доминика Цибулкова одержала победу в восьми турнирах WTA в одиночном разряде, в 2014 году она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла китаянке Ли На.

Свой последний матч Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко.