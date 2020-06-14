Английский вратарь «Саутгемптона» Фрэйзер Форстер может стать футболистом лондонских «Арсенала» или и «Челси».

Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, сделка может быть проведена в летнее трансферное окно.

Отметим, в нынешнем сезоне 32-летний голкипер на правах аренды выступал в шотландском «Селтике», в составе которого он провел 28 встреч и пропустил 17 голов, став чемпионом Шотландии.

Соглашение Форстера с «Саутгемптоном» рассчитано до лета 2021 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в один из клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, на 25-летнего итальянца претендуют лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон».