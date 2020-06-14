Петербургский «Зенит» собирается вернуть из аренды несколько молодых футболистов.

Об этом сообщает Bobsocer. По информации источника, петербургский клуб хочет вернуть в команду Андрея Мостового из «Сочи», а также Данила Кругового и Дениса Терентьева из «Уфы». Все три футболиста имеют долгосрочные соглашения с «Зенитом». Отмечается, что вопрос по Даниилу Лесовому, который на правах аренды выступает в тульском «Арсенале», остается открытым. Источник допускает, что его шансы продолжить сотрудничество с «Зенитом» невелики.

Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна «Зенит» постарается укрепить три позиции – нападающего, атакующего полузащитника и крайнего защитника. Кроме того, сине-бело-голубые не планируют вести переговоры о продлении контрактов с футболистами до окончания нынешнего сезона.