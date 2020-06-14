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  • 13:01,  14 июня 2020
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Хоккей
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«Витязь» отправил Якупова в «Амур» в обмен на денежную компенсацию

Наиль Якупов, СКА
Наиль Якупов, СКА. Фото: Nevasport/Любовь Трофименко

Российский нападающий подольского «Витязя» Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амуре».

Об этом сообщает официальный сайт подольчан. Отмечается, Якупов обменян в дальневосточный клуб, взамен команда из Подольска получит денежную компенсацию.

Ранее петербургский СКА отдал «Витязю» нападающего Наиля Якупова, а получил взамен форварда Павла Колтыгина, а также права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас играет в Северной Америке в системе клуба «Филадельфия Флайерс».

Позже Якупов заявил, что он был немного шокирован обменом в «Витязь», потому что никаких предпосылок для этого не было.

Наиль Якупов провел за СКА в прошлом сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, сделал 10 результативных передач и забросил 10 шайб.

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