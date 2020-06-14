«Витязь» отправил Якупова в «Амур» в обмен на денежную компенсацию

Российский нападающий подольского «Витязя» Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амуре».

Об этом сообщает официальный сайт подольчан. Отмечается, Якупов обменян в дальневосточный клуб, взамен команда из Подольска получит денежную компенсацию.

Ранее петербургский СКА отдал «Витязю» нападающего Наиля Якупова, а получил взамен форварда Павла Колтыгина, а также права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас играет в Северной Америке в системе клуба «Филадельфия Флайерс».

Позже Якупов заявил, что он был немного шокирован обменом в «Витязь», потому что никаких предпосылок для этого не было.