Английский форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может стать футболистом «Ливерпуля».

Об этом сообщает Le10sport.com. По информации источника, манкунианцы рассматривают Санчо в качестве замены нападающему Садио Мане, который может покинуть клуб после окончания сезона. Отмечается, приоритетной целью для команды Юргена Клоппа является трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Ожидается, что «Боруссия» потребует за Санчо более 100 миллионов евро.

Известно, что заполучить Санчо этим летом хотят «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», но фаворитом в борьбе за футболиста является «Ливерпуль». Контракт футболиста с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел 29 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.