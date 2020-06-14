Валлийский полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси может стать футболистом лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, туринский клуб рассматривает варианты аренды 29-летнего игрока и полной продажи прав на него.

Напомним, Рэмси перешел в стан итальянского клуба из лондонского «Арсенала» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне валлиец провел 24 встречи и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что бразильский левый защитник лондонского «Челси» Эмерсон может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Calciomercato.com. Отмечается, что руководство туринского клуба видит в 25-летнем футболисте сборной Италии потенциальную замену Алексу Сандро, который по окончании сезона может сменить команду.