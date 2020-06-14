Петр Ян повздорил с Шоном О’Мэлли в Twitter

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил американцу Шону О’Мэлли на его троллинг в соцсетях.

Ранее О’Мэлли призвал Яна успокоиться и заявил, что россиянин даже не может правильно написать свое имя. По мнению американца, имя Яна правильно пишется как Питер.

«Ты на меня работаешь, кудрявый мальчик», – ответил Ян в своем Twitter.

Ранее UFC объявил, что титульный поединок в лечайшем весе между Яном и Алдо состоится на турнире UFC 251. Турнир пройдет 11 июля на «Бойцовском острове».