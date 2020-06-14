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  • 16:11,  14 июня 2020
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Бокс/MMA
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Петр Ян повздорил с Шоном О’Мэлли в Twitter

Петр Ян повздорил с Шоном О&#8217;Мэлли в Twitter
Боец Петр Ян. Фото: инстаграм спортсмена

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил американцу Шону О’Мэлли на его троллинг в соцсетях.

Ранее О’Мэлли призвал Яна успокоиться и заявил, что россиянин даже не может правильно написать свое имя. По мнению американца, имя Яна правильно пишется как Питер.

«Ты на меня работаешь, кудрявый мальчик», – ответил Ян в своем Twitter.

Ранее UFC объявил, что титульный поединок в лечайшем весе между Яном и Алдо состоится на турнире UFC 251. Турнир пройдет 11 июля на «Бойцовском острове».

Шон О’Мэлли на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе 7 июня в первом раунде отправил в нокаут Эдди Вайнленда.

Напомним, в активе россиянина шесть побед в шести поединках под эгидой UFC. На турнире UFC 245 он нокаутировал Юрайю Фэйбера. Всего на счету Яна 15 боев в смешанных единоборствах, он одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

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