Казахстанский боец UFC в наилегчайшем весе Мария Агапова поделилась мнением о своем успешном дебюте в промоушене в поединке против Ханны Сайферс на UFC on ESPN 10.

По словам Агаповой, она невероятно счастлива, так как осуществилась мечта всей ее жизни. Агапова отметила, после поражения на турнире Даны Уайта она не полетела домой, а осталась в Америке, тяжело работала и вернула свою мечту.

«Теперь я в UFC. Шэна Добсон, хватит бегать от меня. Давай биться, я жду тебя здесь», – сказала Агапова, слова которой приводит UFC Russia.

Отметим, в данный момент у Добсон серия из трех поражений подряд.

Напомним, Мария Агапова в дебютном поединке в UFC удушающим приемом победила Ханну Сайферс. Всего спортсменка провела десять поединков, одержала девять побед и потерпела одно поражение.