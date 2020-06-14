Самарин сравнил себя и Алиева с Месси и Роналду

Российский фигурист Александр Самарин рассказал об интригах и сплетнях в мужском фигурном катании.

По словам Самарина, они, конечно существуют, хотя фигурист старается абстрагироваться от этих вещей. Он отметил, про него тоже ходят разные слухи, но Самарин научился фильтровать эту информацию, так как верит в себя и знает, чего действительно хочет.

«Я и Алиев, как Месси и Роналду? В общих чертах, да. Кто-то симпатизирует мне, кто-то болеет за Диму. Хотелось бы через вас пожелать большой армии фанатов фигурного катания не заниматься спекуляциями, а поддерживать всех россиян. Мы же все бьемся за страну», — сказал Самарин, слова которого приводит Sportbox.