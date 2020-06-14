Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту, поделился мнением о Ярославе Ракицком.

По словам Кокорина, Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам: украинец понимает, что его больше не вызовут. Кокорин отметил, недавно он как никто близко прикоснулся к системе, и хорошего там ничего нет. Нападающий добавил, у людей там свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

«Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – сказал Кокорин, слова которого приводит YouTube-канал Александра Алиева «Кент».