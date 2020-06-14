Казахстан стал одним из четырех претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году.

Об этом сообщает швейцарский сайт Sport, который приводит слова президента Федерации хоккея Германии Франца Райндля. Райндль отметил, главным кандидатом на проведение турнира является Швейцария, которая из-за пандемии коронавируса не сумела принять турнир в 2020 году.

«Если Швейцария подаст заявку на проведение турнира в 2026 году, никто не будет голосовать против», — сказал Райндль.

Райндль подчеркнул, новые рынки в лице Казахстана, Великобритании или Норвегии также заинтересованы в принятии турнира.

Напомним, чемпионат мира-2020 был отменен решением IIHF. Турнир был запланирован с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. В 2021 году турнир должен состояться в Минске и Риге, в 2022-м ЧМ примут финские Хельсинки и Тампере, в 2023-м — Санкт-Петербург, в 2024-м — чешские Прага и Острава, в 2025-м чемпионат пройдет в Швеции и Дании, города пока не выбраны.