Медведев о слухах вокруг «Зенита»: Это игры не разума, а агентов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферные слухи вокруг сине-бело-голубых.

«Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель – поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдем к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России», – сказал Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна «Зенит» постарается укрепить три позиции – нападающего, атакующего полузащитника и крайнего защитника. Кроме того, отмечалось, сине-бело-голубые не планируют вести переговоры о продлении контрактов с футболистами до окончания нынешнего сезона.

СМИ также известно, что петербургский клуб хочет вернуть в команду Андрея Мостового из «Сочи», а также Данила Кругового и Дениса Терентьева из «Уфы».