Французский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, лондонский клуб договорился с немцами, что если контракт 21-летнего француза не будет продлен, то он его продадут «Арсеналу». Отмечается, сам футболист согласен стать игроком «канониров».

Также известно, что «Лейпциг» уже уведомил «Милан» о договоренности с «Арсеналом». Итальянцы рассчитывали на трансфер Упамекано благодаря приходу в клуб главы отдела по спорту и развитию футбола «Ред Булл» Ральфа Рангника.

Соглашение Упамекано с «Лейпцигом» рассчитано до июня 2021 года.

Трансфер защитника оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».