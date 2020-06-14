Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о постановке новых программ для своей подопечной Александры Трусовой.

По словам Плющенко, он рад, что его команда приехала именно в Кисловодск. Он отметил, Трусова большая молодец и большая труженица, поэтому все идет неплохо. Плющенко добавил, сейчас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сергей Розанов. Тренер не стал говорить, какая в номерах будет музыка, но ему кажется, что команда попала в точку в двух программах, в двух образах.

«Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется», – сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, группа Евгения Плющенко в составе Александры Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артема Ковалева находится на сборах в Кисловодске.

Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер. Также он рассказал о тренировочном процессе на сборе с группой в Кисловодске.