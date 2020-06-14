Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о готовности стадиона «Газпром Арена» к проведению матчей Тинькофф российской премьер-лиги после возобновления сезона.

По словам Медведева, все подготовительные действия проведены, все дезинфекционные мероприятия проводились и будут проводиться накануне матча.

«Каждый знает, что на своем месте делать, чтобы не просто формально соблюсти нормы, а чтобы все было как положено», — сказал Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в первом домашнем матче после возобновления текущего сезона команда Сергея Семака проведет матч 26 июня против самарских «Крыльев Советов».

Отметим, клуб из Петербурга занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 22 турах.