Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании. По его словам, тренерский штаб воспользовался тем, что у соперника прямо перед турниром сменился тренер.

«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», — отмети Черчесов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Хулен Лопетеги ушел из сборной Испании за день до чемпионата — команду возглавил Фернандо Йерро.

В 1/8 финала сборная России победила испанцев: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а россияне выиграли по пенальти со счетом 4:3.