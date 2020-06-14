Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что с 1 августа бывший лидер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин войдёт в структуру петербургского клуба.

По словам инсайдера, с 1 августа Андрей Аршавин войдёт в структуру Зенита. Нобель отметил, что клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше.

«Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его у себя в помощниках и передать свои контакты и знания — после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву», — отметил Арустамян в телеграм-канале.

Арустамян сравнил типаж работы с тем, что произошло с Павлом Недведом в «Ювентусе».