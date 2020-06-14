Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил отношение к тому, что получил статус тренера сборной России после перехода в его Академии фигуристки Александры Трусовой.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Специалист отметил, что его главная задача сейчас – сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, выучить ее новым прыжкам.

«В том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», – сказал Евгений.