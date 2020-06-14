«Локомотив» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Николича. В товарищеском матч московский клуб обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.

Первый тайм закончился нулевой ничьей. Спустя час игры счет открыл атакующий полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Передачу отдал полузащитник Роман Тугарев. Больше голов в матче не было.

Напомним, сербский специалист возглавил московский клуб 1 июня.

Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня. Первый матч после возобновления «Локомотив» сыграет на своём поле с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июня.