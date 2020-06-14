Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поведал о своем будущем. В данный момент специалист находится без работы.

«Где я буду тренировать дальше? Это вопрос на миллион долларов. Я сам себя об этом спрашиваю каждый день. Мой наставник мне говорил: «Маурисио, футбол поведет тебя туда, куда сам захочет, а не туда, куда ты захочешь пойти», — приводит слова Поччетино Cope.

Аргентинец отметил, что ему нужно быть готовым, куда его закинет футбол, готовым и открытым к новому.

Отметим, что зимой на Почеттино выходило руководство «Барселоны» с предолжением, но специалист отказал, потому что ранее уже тренировал другой каталонский клуб «Эспаньол».