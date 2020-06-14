Мадридский «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком» Бильбао. На 37-й минуте матча гол забил форвард «Атлетика» Икер Муньяин. Через пару минут нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста сравнял счёт после паса хавбека Коке.

Таким образом, «Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в одном сезоне испанской Примеры. Эта ничья стала для команды тринадцатой в сезоне.

Ранее «Атлетиок» тринадцать раз играл вничью в сезонах-1974/1975, 1978/1979, 1990/1991 и 2005/2006. В текущем сезоне никто из остальных клубов чемпионата Испании не сыграл вничью чаще одиннадцати раз.

«Атлетико» набрав в 28 турах 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

В следующем туре «Атлетико» в гостях сразится с «Осасуной». Матч состоится 17 июня в Памплоне.