Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни может вернуться в петербургский клуб, но уже не в качестве игрока. По информации РБ-Спорт, завершивший карьеру в прошлом году 36-летний португалец сейчас не имеет официальной должности ни в одном клубе.

По данным источника, все это время Мигел поддерживает контакт со спортивным департаментом «Зенита» и руководством клуба. Данни предлагал рассмотреть некоторых футболистов и обсуждал с руководством возможную работу клубе. Данни был бы рад получить должность в спортивном департаменте в качестве менеджера.

Кроме того, дети Данни Бернарду и Франсишку 2004 года рождения, а значит скоро могут начать карьеру футболиста в системе «Зенита», воспитанниками которой они являются.

Напомним, Данни перешел в «Зенит» в 2008 году из московского «Динамо» за 30 млн евро. В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России.