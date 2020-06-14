Московское «Динамо» добилась крупной победы со счётом 4:1 в товарищеской игре со «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Кирилл Новиков у себя в инстаграме. Игра проходила в закрытом режиме.

У «Динамо» голы забивали защитник Сергей Паршивлюк, нападающий Кирилл Панченко и форвард Клинтон Н’Жье, оформивший дубль.

Возобновление РПЛ ожидается 19 июня. В первом матче после рестарта «Спартак» сыграет в Туле с «Арсеналом». «Динамо» в Краснодаре будет играть с «Краснодаром».