Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его ученица двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вместе с хореографом Дмитрием Михайловы прыгнули параллельный двойной аксель на тренировке.

«Разные поколения. Тренеры и спортсмены», – написал после этого Плющенко у себя в инстаграме.

Напомним, что группа Плющенко, куда входят Александра Трусова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кирилл Сарновский и Артём Ковалев, занимаются на сборах в Кисловодске.

Напомним, что 15-летняя Трусова в мае перебралась в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.