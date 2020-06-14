Форвард «Урала» Павел Погребняк, выздоровевший после коронавируса, готов начать полноценные тренировки с «Уралом». 36-летний нападающий уже занимается по индивидуальной программе. Как отмечает Р-Спорт, Погребняк вернется в общую группу в середине следующей недели.

Напомним, что коронавирусную инфекцию у Погребняка определили 22 мая, когда «Урал» тестировал игроков. Бывший нападающий «Зенита» был госпитализирован, у него начала развиваться двусторонняя пневмония. Заболели все члены его семьи. Погребняк был выписан из больницы 2 июня.